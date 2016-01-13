Fenerbahçe'nin amigosu Sefa'nın öldüğü otelde kavga çıktı

Fenerbahçe tribünlerinde yer alan "Genç Fenerbahçeliler" adlı taraftar grubunun lideri olan ve bugün sabah saatlerinde kaldığı otelde hayatını kaybeden Sefa Kalya'nın cenazesini Adli Tıp'a götürecek cenaze aracı hareket ettiği sırada, iki grup arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişinin bıçak çektiği görüldü.

DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe amigosu Sefa Kalya'dan gün boyunca haber alamayan yakınları kaldığı otele geldi. Otel odasında hareketsiz halde bulunan Kalya için polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Sefa Kalya'nın öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Kalya'nın kaldığı otele Olay Yeri İnceleme ekipleri istendi. Polis olay yeri incelemesi yaparken, Cumhuriyet Savcısı da otele gelerek incelemelerde bulundu. Kalya'nın cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sefa Kalya'nın cenazesini arkadaşları ve Fenerbahçe taraftarları otelden alıp cenaze aracına taşıdı. Cenaze aracı hareket ettiği sırada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle yumruk yumruğa kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişinin bıçak çektiği görüldü.