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Spor

Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından 79 yaşındaki Emin Cankurtaran, vefat etti.

20 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından 79 yaşındaki Emin Cankurtaran, vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte 1974-76 yıllarında başkanlık yapan, Yüksek Divan Genel Kurul Üyesi Emin Cankurtaran'ın vefat ettiği bildirildi. 

G.Saray'dan başsağlığı mesajı

TFF'den başsağlığı mesajı

Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Şenes Erzik'in başsağlığı mesajı

Emin Cankurtaran, bir süre önce ateşinin yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Merhumun cenazesinin 22 Şubat Pazar günü Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği duyuruldu.

Fenerbançe Kulübü, merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Emin Cankurtaran Kimdir?

1 Temmuz 1930 yılında İstanbul'da doğan Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nda Güven Sazak döneminde yönetim kurulu üyeliği ve 1974-1976 dönemlerinde ise Fenerbahçe Başkanlığı yaptı. Emin Cankurtaran, Cankurtaran Holding'in de sahibiydi.

Emin Cankurtaran'a son olarak Asbaşkanımız Ali Koç ve 1907 Fenerbahçe Derneği yetkilileri tarafından kendisi için rezerce edilen Asr-ı Fener kitabı evinde takdim edilmişti.

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