Fenerbahçe'nin acı günü

G.Saray'dan başsağlığı mesajı

TFF'den başsağlığı mesajı

Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı



Şenes Erzik'in başsağlığı mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte 1974-76 yıllarında başkanlık yapan, Yüksek Divan Genel Kurul Üyesi Emin Cankurtaran'ın vefat ettiği bildirildi.Emin Cankurtaran, bir süre önce ateşinin yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Merhumun cenazesinin 22 Şubat Pazar günü Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği duyuruldu.Fenerbançe Kulübü, merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.1 Temmuz 1930 yılında İstanbul'da doğan Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nda Güven Sazak döneminde yönetim kurulu üyeliği ve 1974-1976 dönemlerinde ise Fenerbahçe Başkanlığı yaptı. Emin Cankurtaran, Cankurtaran Holding'in de sahibiydi.Emin Cankurtaran'a son olarak Asbaşkanımız Ali Koç ve 1907 Fenerbahçe Derneği yetkilileri tarafından kendisi için rezerce edilen Asr-ı Fener kitabı evinde takdim edilmişti.