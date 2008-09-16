T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin 6. Devler Ligi macerası

16 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe yarınki Porto maçıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. sezonunun açılışını yapacak. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın en önemli organizasyonundaki en büyük başarısını geçtiğimiz yıl çeyrek final oynayarak elde etmişti.

Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki mücadelesine yarın Portekiz'in FC Porto takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayla başlayacak Fenerbahçe, 6. kez 'Devler Ligi'nde yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, bu sezondan itibaren ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.

1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında ''Devler Ligi''nde mücadele eden Fenerbahçe, çıktığı 34 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerine 38 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 59 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'nın kapısından döndü.

1996-1997 sezonu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonda (1996-1997) C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla 3. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin C Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:
Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1
Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1
Fenerbahçe - M. United: 0 - 2
M. United - Fenerbahçe: 0 - 1
Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0
Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0

2001-2002 sezonu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız performansını sergilediği 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamlayarak grubu son sırada bitirdi.

Sarı-lacivertlileri, F Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3
Fenerbahçe - O. Lyon: 0 - 1
Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1
O. Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2
Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0

2004-2005 sezonu

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği bu sezon D Grubu'ndaki maçlarını 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası'na katıldığı 3. tur mücadelesinde ise elendi.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - S. Prag: 1 - 0
M. United - Fenerbahçe: 6 - 2
Fenerbahçe - O. Lyon: 1 - 3
O. Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2
S. Prag - Fenerbahçe: 0 - 1
Fenerbahçe - M. United: 3 - 0

2005-2006 sezonu

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'nu 1'er galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyetle 4 puanla son sırada tamamladı.

Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:

AC Milan - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0
Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3
Schalke - Fenerbahçe: 2 - 0
Fenerbahçe - AC Milan: 0 - 4
PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0

2007-2008 sezonu

Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda yer aldığı G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi.

İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği ''Devler Ligi''nde Chelsea'ye karşı elendi.

Fenerbahçe, elde ettiği bu başarıyla kendi tarihinde bir ilke imza atmanın yanında, Türk futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarındaki performansta da üste çıktı.

G Grubu'nu 11 puanla tamamlayan Fenerbahçe, grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.

Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe - Inter: 1 - 0
CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2
PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0
Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0
Inter - Fenerbahçe: 3 - 0
Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1

2. Tur:
Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2
Sevilla - Fenerbahçe: 2 - 3 (Penaltılarla)

Çeyrek Final:
Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1
Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24