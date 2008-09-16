Fenerbahçe'nin 6. Devler Ligi macerası



Fenerbahçe yarınki Porto maçıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. sezonunun açılışını yapacak. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın en önemli organizasyonundaki en büyük başarısını geçtiğimiz yıl çeyrek final oynayarak elde etmişti.



Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki mücadelesine yarın Portekiz'in FC Porto takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayla başlayacak Fenerbahçe, 6. kez 'Devler Ligi'nde yer alıyor.



Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, bu sezondan itibaren ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.



1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında ''Devler Ligi''nde mücadele eden Fenerbahçe, çıktığı 34 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerine 38 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 59 gol gördü.



Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'nın kapısından döndü.



1996-1997 sezonu



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonda (1996-1997) C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla 3. sırada tamamladı.



Sarı-lacivertlilerin C Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:

Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1

Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1

Fenerbahçe - M. United: 0 - 2

M. United - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0

Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0



2001-2002 sezonu



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız performansını sergilediği 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamlayarak grubu son sırada bitirdi.



Sarı-lacivertlileri, F Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:



Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3

Fenerbahçe - O. Lyon: 0 - 1

Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1

O. Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2

Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0



2004-2005 sezonu



Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği bu sezon D Grubu'ndaki maçlarını 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandı.



Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası'na katıldığı 3. tur mücadelesinde ise elendi.



Fenerbahçe'nin D Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:



Fenerbahçe - S. Prag: 1 - 0

M. United - Fenerbahçe: 6 - 2

Fenerbahçe - O. Lyon: 1 - 3

O. Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2

S. Prag - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - M. United: 3 - 0



2005-2006 sezonu



Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'nu 1'er galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyetle 4 puanla son sırada tamamladı.



Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:



AC Milan - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0

Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3

Schalke - Fenerbahçe: 2 - 0

Fenerbahçe - AC Milan: 0 - 4

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0



2007-2008 sezonu



Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda yer aldığı G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi.



İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği ''Devler Ligi''nde Chelsea'ye karşı elendi.



Fenerbahçe, elde ettiği bu başarıyla kendi tarihinde bir ilke imza atmanın yanında, Türk futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarındaki performansta da üste çıktı.



G Grubu'nu 11 puanla tamamlayan Fenerbahçe, grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.



Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:



Fenerbahçe - Inter: 1 - 0

CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0

Inter - Fenerbahçe: 3 - 0

Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1



2. Tur:

Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2

Sevilla - Fenerbahçe: 2 - 3 (Penaltılarla)



Çeyrek Final:

Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1

Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0

