Fenerbahçe'nin 37. Başkanı Ali Koç kimdir?

1967 yılında dünyaya gelen Ali Koç, yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürdü.

İş hayatına 1990’da American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başladı ve 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalıştı.

1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlayan Koç, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu.

30 Ocak 2008’den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

1997 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda görev yapmakta olan Ali Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Ali Yıldırım Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Finansal Hizmetler, Koç Sistem, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlendi. Bu görevlerine ek olarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği’nde Başkan, Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini de üstlendi.

Koç ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR’da Global Danışma Kurulu Üyesidir.

Öğrenim bilgileri

Harvard Üniversitesi, Boston, Massachusetts, A.B.D. - İşletme Fakültesi, Master

Rice Üniversitesi, Houston, Texas, A.B.D. - İşletme Fakültesi

Harrow School, Londra, İngiltere - Matematik, Ekonomi ve Coğrafya yüksek derece