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Spor

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

Simon Kjaer yer almazken, 20 yaşındaki Ahmethan 11'de başlayacak

27 Temmuz 2017 21:42

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'a karşı çıkacağı kadro belli oldu. Transferi gündemde olan Simon Kjaer kafile ve kadroda yer almazken, Aykut Kocaman santrfor mevkiinde 20 yaşındaki Ahmethan'a forma şansı tanıdı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Souza, Ozan, Dirar, Valbuena, Alper, Ahmethan

Sturm Graz'da ilk 11 başlayacak isimler ise şu şekilde: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Lovric, Zulj, Hierlander, Alar, Röcher, Zulechner.

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