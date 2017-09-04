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Spor

Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI) Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

04 Eylül 2017 16:15

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI)

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10.30\'da başlayan çalışma, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.
Sakatlıkları devam ettiği için bir süredir takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli çalışmalarını özel program dâhilinde sürdürürken, Milli takımlarda bulunan oyuncular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Giuliano Victor De Paula ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.
Sarı-Lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını Salı günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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