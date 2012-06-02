T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fenerbahçelilerle, KCK davasını bekleyenler arasında kavga çıktı

Çağlayan Adalet Sarayı önünde Fenerbahçeli taraftarlarla, KCK davasının sonucunu bekleyen bir grup arasında kavga çıktı

02 Haziran 2012 00:01

 

Şike davasında yargılanan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ı desteklemek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fenerbahçe taraftarları ile PKK davasını izleyemeye gelen grup arasında tartışma yaşandı.
 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
 
Tezahüratlar yaparak adliyenin önündeki alanda bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen PKK terör örgütü davasını izlemeye gelen sanık yakınlarından oluşan grup arasında sözlü atışmalar yaşandı.
 
Taraftarlar ile diğer grup arasındaki tartışmalar arttığı sırada, taraftarların bulunduğu bölümden adliyenin önündeki diğer gruba doğru plastik su şişeleri ve çakmak gibi yabancı maddeler atılmaya başlandı.
 
Bu grubun da karşılık vermek istemesi üzerine ortam bir anda gerilirken, güvenlik nedeniyle adliye bahçesi önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Ekipler, grubun etrafını sarıp adliye önünden uzaklaştırdı.

ETİKETLER

fenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24