Fenerbahçelilerle, KCK davasını bekleyenler arasında kavga çıktı

Şike davasında yargılanan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ı desteklemek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fenerbahçe taraftarları ile PKK davasını izleyemeye gelen grup arasında tartışma yaşandı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

Tezahüratlar yaparak adliyenin önündeki alanda bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen PKK terör örgütü davasını izlemeye gelen sanık yakınlarından oluşan grup arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Taraftarlar ile diğer grup arasındaki tartışmalar arttığı sırada, taraftarların bulunduğu bölümden adliyenin önündeki diğer gruba doğru plastik su şişeleri ve çakmak gibi yabancı maddeler atılmaya başlandı.

Bu grubun da karşılık vermek istemesi üzerine ortam bir anda gerilirken, güvenlik nedeniyle adliye bahçesi önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Ekipler, grubun etrafını sarıp adliye önünden uzaklaştırdı.