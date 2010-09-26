Fenerbahçelilere maç başı 4 bin dolar

T24- Sarı lacivertliler, geçen sezon derbiler dışında 4 maç üst üste galip geldikleri taktirde 8’er bin dolar prim alıyordu. Yeni sistemde bu rakam maç başı 4 bin dolara yükseldi.



Fenerbahçe’ye getirdiği günden beri Aykut Kocaman’ın bir dediğini iki etmeyen başkan Aziz Yıldırım, genç teknik adamın bir isteğini daha yerine getirdi; primler yüzde 100 zamlandı.

Sarı lacivertli yönetim geçtiğimiz sezon derbiler dışındaki karşılaşmalar için paket prim sistemi uyguluyordu. 4 maç üzerinden uygulanan sistemde futbolcular, peş peşe 4 karşılaşmayı da kazandıkları taktirde 8’er bin dolar prim alıyordu. Bu da maç başına 2 bin dolara tekabül ediyordu. Diğer takımlarla kıyasladıklarında, kendilerine verilen primin düşük olduğunu gören futbolcular, bu yöndeki şikayetlerini birkaç kez teknik direktör Aykut Kocaman’a iletti.

Anında kabul etti





Oyuncularının talebini göz önüne alan Kocaman, geçtiğimiz günlerde başkan Aziz Yıldırım’la bir görüşme yapıp konuyu gündeme getirdi. Paket prim sisteminden vazgeçilip maç başı prim uygulanmasını isteyen Kocaman, bu rakamın da toplam 80 bin dolar olması gerektiğini ifade etti. Sezon başından beri Kocaman’ın bir dediğini iki etmeyen Yıldırım, bu talebi de kabul etti. Yeni sisteme göre Fenerbahçeli futbolcular, kazandıkları her maç için toplam 80 bin dolar prim alacak. Bu da kişi başına 4 bin dolara, yani geçen sezonun iki katına denk geliyor.





Derbiler 250 bin dolar



Fenerbahçe’de derbi maçların primi ise 250 bin dolar olarak belirlendi. Sarı lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalardan 3 puan aldıkları taktirde kişi başına 10 bin dolara hak kazanacak. Ancak, bu rakamlar esnek tutuluyor. Geçen sezonun ikinci yarısındaki Beşiktaş maçında olduğu gibi toplam primin 1.5 milyon dolara çıkma ihtimali de var.



