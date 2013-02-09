Fenerbahçe'liler yönetimi istifaya çağırdı

Fenerbahçe Mersin'e gitmek üzere uçakla Adana Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe kafilesi apronda kendilerini bekleyen takım otobosüne binerek, sadece görevli araç giriş çıkışlarının yapıldığı havalimanının D kapısından çıkış yaptı.

Havalimanında bekleyen bir grup taraftar “Yönetim istifa”, “Başımıza padişah mısın?”, “Diktatörlüğe hayır” yazılı pankartlar açtı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim aleyhinde sloganlar atan grup, ellerinde de beyaz mendil salladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex lehinde de sloganlar atan grup, takım otobüsünün de önünü kesmek istedi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, grubu engelledi.

Kafileyi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Mersin'e gitti.

(aa)