Fenerbahçeliler TFF'ye yürüdü, havai fişek yangın korkusu yarattı

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubundan yüzlerce kişi Türkiye Futbol Federasyonu binasına yürüdü. Yürüyüş esnasında atılan bir havai fişek TFF Binası'nın yanındaki işletmenin camını delerek bina içerisine düştü. Yangın tehlikesi yapılan müdahale ile atlatıldı.

Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat’ın haberine göre, İstinye Park'ta toplanan ve 14.30 gibi yürüyüşe başlayan yüzlerce Fenerbahçeli taraftar, İstinye'deki TFF binasına kadar yaklaşık 1.5 km'lik mesafeyi yürürken TFF aleyhinde sloganlar attı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurallarını protesto etmek için TFF'nin İstinye'deki binasına 15.00 gibi gelen Fenerbahçeli taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri ile karşılaştı.

Yürüyüş esnasında atılan bir havai fişek TFF Binası'nın yanındaki işletmenin camını delerek bina içerisine düştü. Yangın tehlikesi yapılan müdahale ile atlatıldı.

Bu arada, polis bazı taraftarlara müdahale etti ve bir kişiyi gözaltına aldı.