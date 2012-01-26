-Fenerbahçeliler Sow'u bekliyor İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Fenerbahçeliler, kulübün prensipte anlaştığı Senegalli futbolcu Moussa Sow'un İstanbul'a gelmesini bekliyor. Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle Türkiye'ye gelmek için Ekvator Ginesi'nden özel uçakla ayrılan Sow'un, saat 23.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacağı açıklandı. Kulübün resmi televizyonu FB TV'nin son dakika olarak verdiği haberde, bu gece İstanbul'da olacak Sow'un sağlık kontrolünden geçirilip, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamasının planlandığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü, 19 Ocak Perşembe günü, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Sow'un transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirmişti. -Sow'un kariyeri- Kulübün internet sitesinde de Sow'un İstanbul'a geleceği duyurulurken, Senegalli oyuncu hakkında şu bilgiler verildi: ''Fransa'da Mantes-la-Jolie'de 19 Ocak 1986'da doğan Sow, kariyerine 1999 yılında doğduğu kentin takımı olan FC Mantes takımında başladı. 2002 yılında Amiens altyapısına geçen Senegalli futbolcu, bir sonraki yıl da Rennes takımının altyapısına alındı. Rennes'de A takıma kadar yükselmeyi başaran Sow, 2006-2010 yılları arasında Rennes formasıyla Fransa Ligi'nde çıktığı 82 maçta 12 gol kaydetti. Senegalli oyuncu, 2007 yılında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Sedan Ardennes'e kiralanırken sezon boyunca 30 maçta boy gösterdi ve fileleri 6 kez havalandırdı. 2010-2011 sezonu başında Lille takımına transfer olan Sow, en parlak sezonunu bu takımda geçirdi ve takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi oldu. Senegalli futbolcu, Lille formasıyla çıktığı 36 maçta 25 gol atarak Fransa liginin gol kralı da oldu. Fransa'da dünyaya gelmesine ve 2 kez 21 yaş altı milli takımında oynamasına rağmen Senegal Milli Takımı'nı tercih eden Sow, Senegal Milli Takımı'nda 13 maçta 5 gol kaydetti. Sürati ve son vuruşlardaki başarısıyla adını duyuran Moussa Sow, gollerine artık Fenerbahçe forması altında devam edecek.''