Fenerbahçeliler 'şike'yi protesto edecek

T24 -

Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike davasına yönelik süreçte yaşananlarla ilgili olarak kulüplerine destek vermek amacıyla düzenleyeceği miting yarın Kadıköy'de yapılacak.Kadıköy Meydanı'ndaki miting 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.Fenerbahçeli taraftarların büyük bir katılım göstermesi beklenen mitinge, sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinin yanı sıra, çok sayıda sanatçının da destek vereceği belirtildi.