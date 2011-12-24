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Spor

Fenerbahçeliler 'şike'yi protesto edecek

Fenerbahçeliler yarın Kadıköy'de şike iddiaları ve bu süreçte yaşananları protesto edecek.

24 Aralık 2011 02:00

T24 - Fenerbahçeliler yarın Kadıköy'de şike iddiaları ve bu süreçte yaşananları protesto edecek.



Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike davasına yönelik süreçte yaşananlarla ilgili olarak kulüplerine destek vermek amacıyla düzenleyeceği miting yarın Kadıköy'de yapılacak.

Kadıköy Meydanı'ndaki miting 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Fenerbahçeli taraftarların büyük bir katılım göstermesi beklenen mitinge, sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinin yanı sıra, çok sayıda sanatçının da destek vereceği belirtildi.

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