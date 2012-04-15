T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeliler, şikeye tepki yürüyüşünde Saracoğlu'na yürüyor

Şaşkınbakkal'da toplanan taraftarlar, tezahüratlar yapıp, sloganlar atarak, ellerinde çok sayıda pankart ve dövizlerle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na doğru yürüyüşe geçti

15 Nisan 2012 17:22

Fenerbahçelilerin, “Futbolda şike” iddialarına yönelik soruşturma ve dava sürecine tepki amacıyla düzenledikleri Bağdat Caddesi yürüyüşü başladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bazı yöneticilerin de yargılandığı davaya tepki göstermek ve yöneticilere destek vermek amacıyla 3  Temmuz 2011'den bu yana organizasyonlar yapan sarı-lacivertlilerin, Bağdat Caddesi'nde düzenledikleri ikinci yürüyüş gerçekleşiyor.

Şaşkınbakkal'da toplanan taraftarlar, tezahüratlar yapıp, sloganlar atarak, ellerinde çok sayıda pankart ve dövizlerle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na doğru yürüyüşe geçti.

Tribünlerdeki taraftar gruplarının yanı sıra ailelerin de çocuklarıyla  birlikte yürüyüşte yer aldıkları gözlendi.

Dava kapsamında tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, dün  avukatları aracılığıyla “Omuz omuza Cadde'ye” başlığıyla yaptığı açıklamayla  destek verdiği yürüyüşte taraftarlar, Bağdat Caddesi'ni adeta sarı-lacivertli  renklere boyayarak, büyük coşku oluşturdular.

Bu arada, yürüyüş için diğer illerden taraftarların da Bağdat Caddesi'ne  geldikleri görüldü.

ETİKETLER

fenerbahçeşikeaziz yıldırımkadıköyşükrü saracoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24