Fenerbahçeliler, şikeye tepki yürüyüşünde Saracoğlu'na yürüyor

Fenerbahçelilerin, “Futbolda şike” iddialarına yönelik soruşturma ve dava sürecine tepki amacıyla düzenledikleri Bağdat Caddesi yürüyüşü başladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bazı yöneticilerin de yargılandığı davaya tepki göstermek ve yöneticilere destek vermek amacıyla 3 Temmuz 2011'den bu yana organizasyonlar yapan sarı-lacivertlilerin, Bağdat Caddesi'nde düzenledikleri ikinci yürüyüş gerçekleşiyor.

Şaşkınbakkal'da toplanan taraftarlar, tezahüratlar yapıp, sloganlar atarak, ellerinde çok sayıda pankart ve dövizlerle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na doğru yürüyüşe geçti.

Tribünlerdeki taraftar gruplarının yanı sıra ailelerin de çocuklarıyla birlikte yürüyüşte yer aldıkları gözlendi.

Dava kapsamında tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, dün avukatları aracılığıyla “Omuz omuza Cadde'ye” başlığıyla yaptığı açıklamayla destek verdiği yürüyüşte taraftarlar, Bağdat Caddesi'ni adeta sarı-lacivertli renklere boyayarak, büyük coşku oluşturdular.

Bu arada, yürüyüş için diğer illerden taraftarların da Bağdat Caddesi'ne geldikleri görüldü.