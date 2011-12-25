-Fenerbahçeliler Kadıköy'de miting yaptı İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, futbolda şike davasına yönelik süreçle ilgili kulüplerine, tutuklu bulunan başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile kulüp yetkililerine destek olmak amacıyla Kadıköy'de miting yaptı. Kadıköy Meydanı'nda, Eminönü-Karaköy Vapur İskelesi'nin önünde kurulan platform ve oluşturulan alanda gerçekleştirilen miting, büyük bir coşkusuyla yapıldı. Binlerce taraftarın katılım gösterdiği gözlenen ve Fenerbahçe ile özdeşleşen efsane isimlerin, sanatçıların da katılarak destek verdiği mitingde, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, kulüp yönetim kurulu Üyeleri Ali Koç, Ali Yıldırım, Nihat Özdemir, Ömer Temelli, Yasemin Merçil, Hakan Dinçay, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ve idari menajer Hasan Çetinkaya da yer aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Acar Yıldırım'ın yanı sıra kızları Hande ve Gülşah, Yıldırım'ın kardeşi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım ve ailesi olmak üzere, Yıldırım ailesinin çok sayıda bireyi de mitinge katıldı. Sarı-lacivertli ekibin eski yöneticisi Ömer Çavuşoğlu, eski teknik direktörü Todor Veselinoviç'in yanı sıra kulübün efsane futbolcuları Can Bartu ve Ogün Altıparmak, Fenerbahçe'nin önemli eski futbolcuları Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Selçuk Yula, Erdi Demir, Semih Yuvakuran, Engin İpekoğlu, Abdülkerim Durmaz, Hasan Özdemir, Nezihi Tosuncuk, ''Baba Necdet'' lakabıyla bilinen eski basketbolcu Necdet Ronabar, yine ''Aliço'' lakabıyla tanınan eski basketbolcu Ali Limoncuoğlu, mitingde yer aldılar. Mitingde sanatçılar İlhan Şeşen, Selçuk Yöntem, yönetmen Murat Şeker, Hakan Ural, Hakan Bilgin, Bedri Baykam, Burak Sergen, Aşkın Tuna, Ercan Saatçi ve Ali Erkazan da yer alırken, efsane isimlerle sanatçılar ayrı ayrı sahneye çıkarak mitingi takip eden taraftarları selamlayıp, yaptıkları kısa konuşmalarla Fenerbahçe Kulübü'ne desteklerini dile getirdiler. Fenerbahçeliliğiyle tanınan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de sahneye çıkarak taraftarlara yönelik bir konuşma yaptı. Futbolda şike davasında tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, altyapı koordinatörü Cemil Turan ile mali işler müdürü Tamer Yelkovan'ın da mesajı mitingde okundu. Mitingde, yapılan konuşmalarda futbolda şike davasıyla ilgili olarak, Fenerbahçe Kulübü'ne ve başkan Yıldırım ile yöneticilere haksızlık yapıldığı savunuldu. -Kocaman: ''Fenerbahçe'nin gücü...''- Mitingi alanda takip eden taraftarlar, bütün konuşmacılara olduğu gibi Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Kocaman, ismi anons edildiğinde büyük bir coşku yaşayan taraftarlara hitaben kısa konuşmasında, ''Burada olmak, hep bir arada olmak gurur verici. Burada olmak gideceği yere kadar gidiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak değil, bu ailenin bir bireyi olarak buradayım. Burada olmaktan da gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı. Sahneden indikten sonra gazetecilerin isteği üzerine de kısa bir açıklama yapan Kocaman, ''Yeteri kadar söyledim. Bugün çok güzel bir gün. Fenerbahçe'nin gücü...'' ifadelerini kullanırken, taraftarın gösterdiği büyük ilgi konusundaki bir soruya da ''Bir buçuk günde 50 bin kadını ve çocuğu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na topladı Fenerbahçe. Bunun için bu ilgi de normal'' şeklinde yanıt verdi. -Taraftardan mesajlar- Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy Meydanı'nı adeta sarı ve lacivertli renklere bürüdü. Maça gelir gibi sarı-lacivert bayraklar, atkılar, formalarla miting alanına gelen taraftarlar, hazırladıkları pankartlar ve dövizlerle çeşitli mesajlar verdiler. Taraftarların hazırladıkları pankartlarda ve dövizlerde, ''Sana kalkan ellere kalkan olacağız'', ''Adalet istiyoruz'', ''Haklıyız kazanacağız'', ''Tavrını koy tepkini koy uyanık ol Fenerbahçeli'', ''Her şeyin farkındayız sonuna kadar yanındayız'' şeklinde ifadeler yer alırken, yapılan tezahüratlarda ''Yıkılmayan son kale en büyük Fenerbahçe'', ''Fenerbahçe Türkiye'dir, Türkiye Fenerbahçe'' şeklinde tempo tuttular. Mitingde konuşmacıların yanı sıra, taraftarlar miting sürecince yaptıkları tezahüratlarda Trabzonspor'a tepki gösterdiler. Organizasyonda ayrıca Taner Demiralp ile Mir Sanat Topluluğu, Rol ve Ercüneyt Özdemir grupları konserler verdi. Yaklaşık 4,5 saat süren mitinge yakın illerden de çok sayıda taraftar katıldı.