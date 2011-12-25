Fenerbahçeliler Kadıköy'de buluştu

T24 - Fenerbahçeliler Kadıköy'de camiaya yönelik iddiaları ve bu süreçte yaşananları protesto ediyor.









Fenerbahçeli taraftarların, kulüplerine destek vermek amacıyla düzenlediği miting, Kadıköy'de yapılıyor.



Fenerbahçeli taraftarların büyük bir katılım gösterdiği mitinge, sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinin yanı sıra, çok sayıda sanatçı da destek verdi.



Fenerbahçeli taraftarlar ellerinde pankartlar, yüzlerinde Aziz Yıldırım maskeleriyle Kadıköy'e geldiler. Fenerbahçe'nin efsaneleri Can Bartu, Ömer Çavuşoğlu ve Ogün Altıparmak da mitinge katıldı.



Kadıköy Meydanı'nda, Karaköy-Eminönü İskelesi'nin önünde kurulan platformda gerçekleştirilen mitingde, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatlarından Yasemin Merçil, Yıldırım'ın kardeşleri Ali Yıldırım'ın kızları Cansu ve Lara, Acar Yıldırım'ın oğulları Aziz ve Efe ile birlikte platforma çıkarak, başkanın mesajını okudu.



Mitinge gönderdiği mesajında, ''(Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe) sözünü kendisine taraftarlık ruhu olarak kabul etmiş sizlerden biriyim ben'' ifadelerini kullanan Aziz Yıldırım, ''Sevgili Fenerbahçeliler, başından bu yana söylediğim bir sözü yeniden tekrar etmek istiyorum. Bizler suçsusuz, dimdik ayaktayız. 'Biz temiziz' diyen herkesten daha da temiziz'' dedi.



14 Şubat tarihinde başlayacak duruşmanın Türk spor tarihinde bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Aziz Yıldırım, mesajında şu görüşlerine yer verdi:



''Benim ve yönetici arkadaşlarımın üzerine atılmaya çalışılan suçlamaları tek tek çürüteceğiz. Bu operasyonu yapanlar ve onu fırsat bilerek, Fenebahçemizi bitirmeye çalışanlar başarısız olacak, tarihin tozlu yaprakları içinde kaybolup gidecekler. Geriye, sizlerin kulübümüze nasıl sahip çıktığınız, hep birlikte sarı-lacivertli renklere nasıl büyük bir aşk beslediğimiz kalacak. Tarihe Kerem ile Aslı'nın, Ferhat ile Şirin'in aşkı gibi bir aşk efsanesini Fenerbahçeliler bırakacak. Milyonların sarı-lacivertli renklere duyduğu aşk ve ona sahip çıkması yıllarca anlatılacak, sonsuza dek yaşayacaktır. Siz büyük taraftarımızın sürecin en başından bu yana bizlere ve kulübümüze sahip çıkmak adına attığınız her adımı gururla ve gözlerimiz dolarak izliyoruz. Bugün orada toplanan binlerce kişiye ek milyonlarca gönülün kulübüne sahip çıktığını, bizlere destek verdiğini ve arkamızda olduğunu biliyoruz. Burada bizler, sizlerden bize ulaşan bu destek ile dimdik ayakta duruyoruz. Bu destek bize hastalıklarımızı da dertlerimizi de unutturuyor.''







'Bu acılar bizleri öldürmez, ancak güçlendirir'



Fenerbahçe taraftarının dünyanın en büyük taraftar grubu olduğunu dosta düşmana gösterdiğini kaydeden Aziz Yıldırım, mesajında, ''Gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna hepimiz biriz ve hep birlikte bir tarih yazıyoruz. Biliyoruz ki, yaşamakta olduğumu bu acılar bizleri öldüremez, ancak güçlendirir'' ifadelerini kullandı.



Geçen sezonu mücadele ettiği tüm branşlarda şampiyon olarak tamamlayan sporcularına teşekkür eden Aziz Yıldırım, mesajında daha sonra şunları belirtti:



''Bugün onların sahalarda kazandıkları başarılar, bizlerin suçsuzluğunun en büyük kanıtıdır. Onlar emekleri çalınmaya, lekelenmeye çalışılmış olanlardır. Ancak yine de büyük bir inançla formamızı terletip, Fenerbahçe'nin adının her zaman olduğu gibi zirveye yazdırmak adına mücadele etmeye devam etmektedirler.



Fenerbahçe Kulübü bu sene de mücadele ettiği tüm branşlarda şampiyonluk ipini göğüsleyecek ve bir kez daha kendisine leke atmaya çalışanlara en güzel cevabı verecektir. Bizlere başarılar, gururlar yaşattıkları ve başımızı her zaman dik tuttukları için başta futbol takımımız olmak üzere tüm takımlarımıza, tüm sporcularımıza ve 12. adam taraftarımıza teşekkür ediyorum.



Bizler suçsuzuz ve bunu herkesin önünde ispatlayacağız. Bizleri yok etmek isteyenler karşısında hep birlikte duracağız. Tüm arkadaşlarım ve şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum.''



Bu arada, Aziz Yıldırım'ın mesajını okuyan Merçil'in konuşması taraftarlarca sık sık sloganlarla kesildi.



Fenerbahçeli taraftarların mitingi devam ediyor.





