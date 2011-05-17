-FENERBAHÇELİLER GECEDEN SIRAYA GİRDİ SİVAS (A.A) - 17.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği Sivasspor-Fenerbahçe maçı için, bir grup sarı lacivertli taraftar, maç bileti alabilmek amacıyla gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. Ligin son haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve şampiyonluk düğümünü çözecek Sivasspor-Fenerbahçe maçı biletlerinin bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacağını öğrenen bir grup sarı lacivertli taraftar, bilet alabilmek için, gece saatlerinden itibaren Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanındaki Sivasspor bilet gişesi önünde beklemeye başladı. Bilet gişesinin açılmasını bekleyen bazı taraftarların vakit geçirmek için yere serdikleri kilimin üzerinde tavla ve iskambil oynadıkları görüldü. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçını izlemek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söylediler. Sabah 9.30'dan itibaren satışa sunulacağı belirtilen biletlerin fiyatlarının kale arkası tribünü için 50, maraton tribünü için 250 ve VİP tribünü için 400 lira olarak belirlendiği öğrenildi.