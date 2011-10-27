-Fenerbahçeliler derbi maça gidebilecek İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılacak Spor Toto Süper Lig'deki derbi maça konuk Fenerbahçeli taraftarlar da gidebilecek. Daha önce sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı belirtilen derbi için iki kulüp yönetimi dün gece ve bugün bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kulüp yöneticilerinin yapılan toplantı sonrasında anlaşmaya vardığını belirterek, ''Daha önce iki kulüp yönetimi bir araya gelerek maçlara rakip takım seyircilerinin alınmaması konusunda karara varmıştı. Ancak dün akşam ve bugün toplantılar yapıldı ve iki kulüp yönetimi konuk seyircilerin alınması konusunda anlaştı. Bu akşamki maç için Fenerbahçe taraftarlarına stat kapasitesinin yüzde 5'i olan 1600 kişilik yer ayrıldı'' dedi.