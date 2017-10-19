Fenerbahçeliler Çakır'a tepkili

İstanbul,(DHA)

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır\'ın atanması Fenerbahçe cephesinde büyük tepki gördü.

Sarı-lacivertli taraftar siteleri adeta ayağa kalkarken, Cüneyt Çakır\'ın 2016\'daki Antalyaspor maçında Sow\'un sayılmayan golünü hatırlattılar.

Bu arada Fenerbahçe yönetimi de Çakır atamasına tepki gösterdi, çarşamba gecesi Merkez Hakem Kurulu toplantısında büyük tartışmalar yaşandığını ileri sürdü. Sarı-lacivertli bazı yöneticiler, Cüneyt Çakır atamasıyla Futbol Federasyonu ve MHK\'nin büyük risk aldığını belirttiler, \"Derbide aleyhimize gelişmeler olursa, bedeli de ağır olur\" ifadelerini kullandılar.

