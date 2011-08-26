'Fenerbahçeliler beni asmak ister'

T24 - UEFA Başkanı Michel Platini, eskiden çok sevildiği Türkiye'ye şu an gitmesi halinde Fenerbahçelilerin kendisini asmak isteyeceğini söyledi.



Monaco'da Şampiyonlar Ligi grup maçları öncesi gazetecilere brifing veren Platini, "Futbol oynarken Fenerbahçe'ye gittiğimde, herkes beni çok seviyordu. Şimdi gitsem, herkes beni asmak isteyecektir" ifadesini kullandı.



Platini sözlerini, "FIFA veya UEFA başkanı olmak çok da cazip bir görev değil. Birçok sorumluluğunuz var. Bunlardan biri de oyunun bütünlüğünü korumak" diye sürdürdü.



Reuters'ın haberine göre; Fransız spor adamı, "Eğer şike yaptıysanız ve maçın sonucu oynanmadan biliniyorsa, o maça gitmenin veya haberini yapmanın ne anlamı var?" dedi.



Platini, "Bu büyük bir sorun. Bu yüzden kulüpler, ulusal federasyonlar, FIFA ve diğer konfederasyonlarla beraber bu sorunu çözmeliyiz" diye konuştu.





