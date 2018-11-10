Fenerbahçeliler Ata'nın huzurunda 

Ziyarette Koray Şener\'in ailesi de yer aldı

İSTANBUL (DHA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80\'inci yılında yüzbinler Anıtkabir\'e akın etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ata\'nın huzuruna çıktı. Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği ziyarette Galatasaray derbisi öncesinde hayatını kaybeden Koray Şener\'in ailesi de yer aldı.

Türkiye\'nin dört bir yanından gelen binlerce üniversite öğrencisi ve Fenerbahçe taraftarı Anadolu Meydanı\'nda toplandı. Aslanlı yoldan yürüyen taraftarlar Atatürk\'ü ebedi istirahatgahında andı.

Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Koray Şener\'in ailesi ve Fenerbahçeli taraftarlar mozoleye çiçek bıraktı.

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