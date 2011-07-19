-FENERBAHÇELİLER ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel ve beraberindeki 100 kadar Fenerbahçeli taraftar Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende, dernek başkanı Özel ve beraberindekiler mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşu yapıldı. Törenin ardından merdivenlerde fotoğraf çekimine geçildi. Çekimler sırasında bazı taraftarlar şike soruşturma kapsamında, törene gelen basın mensuplarına tepki gösterdi. Özellikle bir taraftarın, ''Ben de şikeciyim. Beni de Aziz Yıldırım'ın yanına alın'' demesi dikkat çekti. Bunun ardından diğer taraftarlar da olayı izleyen Habertürk kameramanına tepkilerini dile getirdi. Bu taraftarlar, kameramana, ''Sen buraya nasıl girdin? Çık dışarı. Fatih Altaylı'ya selam söyle'' diye sözle sataştı. Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel, ''Ulu önderimiz, sevgili atamız ve en büyük taraftarımız'' diye başladığı yazısında, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Fenerbahçeliler dernekleri ve taraftarları olarak huzurundayız. Sana olan bağlılımızı sunmaktan onur duyarız. Senin ilkelerin doğrultusunda Türk sporuna Fenerbahçeli taraftarlar ve dernekler olarak sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.'' Öte yandan, törenin bitimi sonrasında bir grup Fenerbahçeli taraftar, Anıtkabir'den ayrılmayarak, Habertürk kameramanını takip etti. Diğer basın mensuplarının ve görevlilerin araya girmesiyle taraftar Anıtkabir'den ayrıldı. Anıtkabir çıkışında da taraftarlar, basına ve özellikle de Habertürk aleyhine tezahüratlar yaptı.