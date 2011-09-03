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Spor

Fenerbahçeliler ''1 günde 1 milyon TL'' peşinde İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2011 14:01

-Fenerbahçeliler ''1 günde 1 milyon TL'' peşinde İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, futbolda yürütülen şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında sıkıntılı günler geçiren kulüplerine maddi destek sağlamak üzere harekete geçti. Sarı-lacivertli taraftarlar kulübe destek olmak için, ''1 Günde 1 Milyon TL'' sloganıyla yarın kulübün lisanslı ürünlerinin satışını gerçekleştiren Fenerium mağazalarından alışveriş yapmak üzere internet ortamında örgütleniyor. Taraftar siteleri, ''(Ben Fenerbahçeliyim! Kulübüme 1 günde 1 milyon TL kazandırırım) diyen tüm taraftarlarımızı 4 Eylül 2011 Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Maraton Fenerium Mağazası'na davet ediyoruz'' açıklamasıyla taraftarları kulübe destek olmaya davet ediyor. Kadıköy'de bir derbi maçı günü maraton Fenerium mağazasından 650 bin TL ile rekor bir ciro yapıldığı duyurulan açıklamada, ''Bu zor günlerde kendi rekorumuzu kendimizin kırması için 1 milyon TL'lik alışveriş çağrısı yapmış bulunmaktayız'' denildi.

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