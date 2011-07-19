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Spor

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERDEN FEDERASYONA ZİYARET İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 23:56

-FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERDEN FEDERASYONA ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir'in de aralarında bulunduğu sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı toplantının ardından, Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Ali Koç, Abdullah Kiğılı, Serhat Çeçen'in de aralarında bulunduğu yöneticiler, Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasına geldi.  Burada yaklaşık 45 dakika kalan sarı-lacivertli yöneticiler, daha sonra buradan ayrıldı.  Nihat Özdemir, basın mensuplarının ısrarlı sorularına karşın, ''Prensip olarak açıklama yapmıyoruz'' dedi.   

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