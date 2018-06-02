Fenerbahçeli yöneticiler konuşma yapan üyenin üzerine yürüdüler

Fenerbahçe Genel Kurulu\'nda büyük gerginlik

Üyelerden Zeki İzci, \'\'Sayın Başkan artık emekliliğiniz geldi\'\' deyince Fenerbahçeli yöneticiler üzerine yürüdü. İlhan Ekşioğlu\'nun, İzci\'nin yanına gelerek sert sözler sarfettiği ve parmağıyla da tehdit ettiği görüldü. Fenerbahçeli yöneticiler İzci kürsüden inerken de çabuk olmasını istediler.

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe\'nin Ülker Stadyumu\'ndaki Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda gerginlik yaşandı. Genel Kurul Üyesi Zeki İzci\'nin konuşmasının ardından yönetici Ali Cenk Başak üzerine yürüdü.

Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu Ülker Stadyumu\'nda devam derken sık sık tribünlerde gerginlikler yaşanıyor.

Konuşması sırasında Aziz Yıldırım\'ı eleştiren Zeki İzci, \'\'Sayın Başkan artık emekliliğiniz geldi\'\' cümlesini kullanınca tribünlerde gerginlik yaşandı. Zeki İzci kürsüden indiği sırada yönetim kurulu masasında yer alan yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Ali Cenk Başak, İzci\'nin üzerine yürüdü. İlhan Ekşioğlu\'nun, İzci\'nin yanına gelerek sert sözler sarfettiği ve parmağıyla da tehdit ettiği görüldü. Fenerbahçeli yöneticiler İzci kürsüden inerken de çabuk olmasını istediler.

Yaşanan olayaların ardından Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük herkese sükunet çağrısında bulundu. Vefa Küçük, \'\'Burayı ben yönetiyorum ve kimsenin tarafında değilim\'\' dedi. Kürsünün altında İzci\'nin üzerine yürüyen grubu da uyaran Küçük, bu kişilerin soyunma odası koridorundan sahayı terk etmesini istedi.

ALİ KOÇ PÜR DİKKAT !..

Öte yandan Ali Koç genel kurulu sabahtan bu yana ayakta takip ediyor. Her anı dinlemeye çalışan Koç\'a Ali Şen de yanında bulunarak destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşanan gerginlikten görüntüler

-Detaylar

-Ali Koç ile Ali Şen yan yana ayakta kongreyi izlerken

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