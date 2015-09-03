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Spor

Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a: Ben böyle komik transfer görmedim

Galatasaray evrak eksikliği nedeniyle Kevin Grosskreutz transferini gerçekleştiremedi

03 Eylül 2015 13:53

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Twitter hesabından Galatasaray'ın evrak eksikliği nedeniyle gerçekleştiremediği Kevin Grosskreutz transferi ile ilgili, "Ben böyle komik transfer görmedim" dedi.

Kevin Grosskreutz transferinin 'evraklardaki eksiklik nedeniyle' gerçekleştirememesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı yönetimi eleştirirken, Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif de ezeli rakiplerini kızdıracak tweet'ler attı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, kendi Twitter hesabından yazdığı mesajlarda, şu ifadeleri kullandı:




UltrAslan'dan istifa çağrısı


Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'un transferinde yapılan hatanın sahiplerinin derhal görevinden ayrılması gerektiği çağrısında bulundu.

Galatasaray taraftar grubunun internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün armasına hizmet edene destek, ayrılana da saygı gösterildiği belirtilerek, "Sahaya çıkan oyuncuların kimliklerini değil, sadece armayı destekledik. Başarı da sefayı sürdük, emekçileri alkışladık. Başarısızlıkta cefasını çektik, sorumluların gidiş yolunu açtık. Bu geçmişte de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak" denildi.

Transferin son dakikalarında evraklarda yaşanan sorumsuzluk kaynaklı hatanın asla kabul edilemeyeceğinin de kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Kevin Grosskreutz transferinde yaşanan skandal, koskoca Galatasaray Kulübü'nün başında nasıl bir iş bilmezler ordusunun yer aldığını bize ve tüm dünyaya gösterdi. Galatasaray'ın itibarını zedeleyen bu hatanın sahipleri ise bir dakika dahi bu kulüpte barınamaz. Bu hatanın sorumlusu başkanından en alt düzey profesyoneline kadar her kimse derhal görevinden ayrılmalıdır."

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