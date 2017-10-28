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Spor

Fenerbahçeli yöneticiden 'Caner Erkin' açıklaması

"Ryan Babel'in cezasının 1 maça indirilmesi yanlış; 2 maç olarak kalması gerekirdi"

28 Ekim 2017 16:10

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'e hakeme küfrettiği gerekçesiyle verilen 6 maç cezanın fazla olduğunu dile getirirken; Ryan Babel'e verilen 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maç cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner'in cezasının 4 maç olması gerekirdi" dedi.

 Vatan'da yer alan habere göre Toplantı ardından gazetecilerle sohbet eden Mosturoğlu, Tahkim Kurulu'nun Ryan Babel kararını da değerlendirdi. Mosturoğlu, özellikle Beşiktaşlı Caner Erkin'in aldığı 6 maçlık cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi. Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır. Ancak Ryan Babel'in cezasının 1 maça indirilmesi yanlış. 2 maç olarak kalması gerekirdi" ifadelerini kullandı.
 
Beşiktaşlı Ryan Babel, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği mücadelesinde Ahmet İlhan Özek'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görmüş ve 2 maçlık ceza almıştı. Tahkim Kurulu 26 Ekim'de bu cezayı 1 maça düşürmüştü. Caner Erkin ise geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinin sonlarında hakem Mete Kalkavan'a küfür etmiş ve görüntülerce tespit edilmişti. PFDK, Caner Erkin'e 6 maçlık ceza vermişti.

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