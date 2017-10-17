T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli Yönetici Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve stattan sorumlu yönetici Metin Doğan'ın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi

17 Ekim 2017 17:27

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve stattan sorumlu yönetici Metin Doğan\'ın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi. Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını  kaybeden  Mahmure Doğan\'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Moda Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Sarı Lacivertli camiadan isimler katıldı. 

Görüntü Dökümü 
----------------------
-Cenaze Töreni
-Aziz Ylıdırım detay 

Hakan TARHAN-İSTANBUL-DHA 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fenerbahçe Yönetim KuruluMetin DoğanMahmure DoğanPazarDoğanModa CamiiKaracaahmet MezarlığıCenazeFenerbahçe Başkanı Aziz YıldırımSarı LacivertliDökümü  Cenaze Töreni Aziz YlıdırımTARHANİSTANBULDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24