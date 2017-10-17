Fenerbahçeli Yönetici Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve stattan sorumlu yönetici Metin Doğan\'ın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi. Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mahmure Doğan\'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Moda Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Sarı Lacivertli camiadan isimler katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze Töreni
-Aziz Ylıdırım detay
Hakan TARHAN-İSTANBUL-DHA