Fenerbahçeli Yönetici Fırat: "Futbolcularımız bu sıkıntıyı giderecekler"

Fenerbahçeli Yönetici Ahmet Önder Fırat imza töreninde yaptığı açıklamada Vardar maçına değinerek üzgün olduklarını ancak bunu telafi edeceklerini söyledi.

Mauricio Isla, Giuliano ve Roberto Soldado için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninde açıklama yapan Önder Fırat, "Sizlerin karşısına daha iyi çıkmak isterdik. Vardar karşısında alınan sonuçtan dolayı yeterince üzgünüz, fakat telafisi olan bir maç. Futbolcularımız bu sıkıntımızı gidereceklerdir, buna inanıyoruz. Ben tüm oyuncularımıza Fenerbahçe'ye gelmek için heyecanlandıkları için ve burada oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Önder Fırat ayrıca Barselona'da yaşanan terör saldırısı için ; "Hain saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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İstanbul DHA