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Spor

Fenerbahçeli Yiğithan'a Ajax talip

Hollanda devinin 18 yaşındaki Yiğithan Güveli için Advocaat'ın yardımcılarından bilgi aldığı ortaya çıktı

17 Aralık 2016 11:56

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan genç futbolcusu Yiğithan Güveli'yi Hollanda takımı Ajax izlemeye aldı.

18 yaşındaki stoperi forma giydiği 2 kupa karşılaşmasında da takip eden Ajax'lı scoutların sol ayaklı olması, ön libero ve sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Yiğithan'ı çok beğendiği belirtildi.

Hatta Advocaat'ın yardımcıları Mario Been ve Cor Pot'tan da 1.94'lük oyuncu hakkında sürekli bilgi aldıkları dile getirildi.

Sarı-lacivertlilerin U21 takımında görev yapan Yiğithan, bu sezon 8 maçta 2 gol kaydetti.

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Yiğithan GüveliFenerbahçeAjax

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