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Spor

Fenerbahçeli Volkan'a fidye tuzağı: Kızını kaçıracaklar, para ver!

Dolandırıcılık girişimi, Volkan Demirel'in polise gitmesi üzerine ortaya çıktı

07 Ocak 2016 23:57

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel'in 3 yaşındaki kızı Yade'nin kaçırılacağını iddia edip sözde yardımcı olacaklarını iddia eden 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin hiçbir zaman kaçırma olayını planlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin Volkan Demirel'e bu olayı gerçekleşecekmiş gibi anlatarak, sözde ona yardım ediyormuş gibi yapmayı planladıkları, bunun karşılığında para almayı planladıkları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Volkan Demirel, tanımadığı bir kişinin, önce menajerini, daha sonra da kendisini  telefonla arayarak çocuğunun kaçırılacağına dair bilgisinin olduğunu söylediğini belirtti. Bu kişinin yardımcı olmak için ısrarla kendisiyle görüşmek istediğini anlatan Volkan Demirel, şikayetçi oldu.

Bu şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede telefonla arayan kişi ile kendisine yardım eden şüphelinin kimliklerini tespit etti. Dün yakalanan şüpheliler Mustafa G. (55) ile Yalçın Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

 

Para için yapmışlar

 

Polis tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin hiçbir zaman kaçırma olayını planlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin Volkan Demirel'e bu olayı gerçekleşecekmiş gibi anlatarak, sözde ona yardım ediyormuş gibi yapmayı planladıkları, bunun karşılığında para almayı planladıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın talebi üzerine, mahkeme 2 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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