-FENERBAHÇELİ VOLKAN VE EMRE'NİN SAĞLIK DURUMLARI İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Beşiktaş ile dün yapılan derbi maçta sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in durumları belli oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında sakatlanan Volkan'ın sağ dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu, Emre'nin ise sol arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildiği bildirildi. Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanda yer almayan Volkan ve Emre'nin, tedavilerine hemen başlandığı kaydedildi.