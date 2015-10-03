Fenerbahçeli Volkan Şen: Trabzonspor'da geçirdiğim 2.5 yıl benim için kayıptı

Fenerbahçe forması giyen Volkan Şen, "Trabzonspor'daki geçirdiğim 2.5 yıl benim için kayıptı. Keşke Şenol Hoca'ya 'Hazırım' demeseydim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Fenerbahçe Dergisi'nin Ekim sayısına konuşan Volkan Şen’in söyleşisinden öne çıkan bölümler şöyle:

"Babam Çetin Şen de geçmişte profesyonel bir futbolcuydu ve benim yetişmemde emeği çok büyüktür. Bana futbolu hem sevdiren hem de bu spor dalının üzerinde durmamı sağlayan kişidir."

Trabzonspor kariyeri...

"Açıkçası Trabzonspor’da geçen 2,5 yıl benim için büyük bir kayıptı. Keşke Şenol Hoca’ya “Hazırım” demeseydim de biraz daha bekleseydim."

"Fenerbahçe'ye geç geldim"

"Fenerbahçe’ye geç transfer oldum, çünkü Bursaspor’da şampiyonluk yaşadığım dönemde de bir transfer konuşması oldu ama o dönem için gerçekleşmedi. Bu sezon başında yine böyle bir teklif gelince de, Fenerbahçe’ye geldim. Çünkü bu kulübün formasını giymeyi çok istiyordum. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu sezon çok güzel bir kadro kuruldu ve ben de bu kadronun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii buraya oturmaya değil, oynamaya geldim. Hedefim; sadece Fenerbahçe’nin başarısına odaklanıp, Fenerbahçe’de çok iyi işlere imza atmak. Fenerbahçe camiası tarafından güzel bir şekilde anılmak istiyorum. İnşallah burada çok ama çok başarılı olup, uzun yıllar Fenerbahçe’ye hizmet ederim. Yine her futbolcunun hayali olduğu gibi sarı lacivertli forma altında aktif futbolculuk yaşantımı noktalamak istiyorum."

"Fernandao, Şener ve Ozan çok değerli ve çok kıymetli isimler. Ben, Atromitos maçında oyuna girdiğimde Fernandao’nun ne yapacağını, nereye koşacağını çok iyi bildiğim için girdiğim ilk pozisyonda orta yapıp Fernandao’nun attığı golün asistini yaptım. Bu da bu sayılan isimlerle uyumumu gösterir. Kaliteleri zaten ortada. Ancak Ozan’a ayrıca bir parantez de açmak isterim. Çok genç ve çok yetenekli bir futbolcu. Uzun yıllar Fenerbahçe’ye hizmet edecektir."

"Bu takımın zamana ihtiyacı var. Zaman içinde her şey daha güzel olacak, hocamızın oturtmak istediği sistem gün geçtikte yerleşecektir."

"UEFA'da final oynayacağız"

"UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçımızda kötü bir sonuç almış olabiliriz ama hiç kimse merak etmesin Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya, büyük bir takıma yakışır şekilde UEFA’da elimizden geleni yapıp, inşallah final oynayacağız."

"Kısa sürelerle görev almış olabilirim ama bıraktığım etkinin önemli olduğunu düşünüyorum. Milli takımda ise son oynadığım maçta çok fazla gol pozisyonuna girdim ama yine de iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum."

"Emre Ağabey ile aynı takımda oynayamadığım için çok üzülüyorum. Keşke olsaydı da beraber oynasaydık."

"Bursaspor maçında Bursasporlu taraftarların protestolarından sonra taraftarımızın bana sahip çıkması beni gururlandırdı ve mutlu etti. Ben de buna karşılık olarak; Fenerbahçe forması ile güzel bir futbol sergileyip, Fenerbahçe’nin başarısında pay sahibi olup onlara teşekkür etmek istiyorum."