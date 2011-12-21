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Spor

Fenerbahçeli voleybolculara ''soğuk'' rötarı NOVOSIBIRSK (A.A)

21 Aralık 2011 22:09

-Fenerbahçeli voleybolculara ''soğuk'' rötarı NOVOSIBIRSK (A.A) - 21.12.2011 - Voleybolda Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Sibirya'nın Novosibirk kentinde bulunan Fenerbahçe Grundig Voleybol Takımı, uçağın aşırı soğuk hava nedeniyle arıza yapması nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Fenerbahçe Grundig, 3-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönüş için havaalanına geldi. Ancak, voleybolcuları taşıyan uçağın gece görüş sistemi, -21 derecelik soğuk nedeniyle arıza yaptığı için kafile İstanbul'a hareket edemedi. Sarı-lacivertli kafile, arıza bilgisinin verilmesi üzerine yeniden otele döndü. Sporcuları taşıyacak uçağın arızasının giderilmesinin ardından TSİ 02.00'de kalkış için hazır olacağı öğrenildi.

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