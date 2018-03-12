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Fenerbahçeli taraftarları ve Yeni Malatyasporlu oyuncuları taşıyan uçakta bomba ihbarı!

Uçakta iki kaçak yolcu bulundu

12 Mart 2018 02:48

Fenerbahçe taraftarlarının, Malatyaspor'dan oyuncuların ve yöneticilerin yer aldığı uçak bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez: "İki kaçak yolcu girdi uçağa, sonra indirildi. Kadın yolcunun, ellerinde bir paket vardı ve uçağa koydu demesinden sonra uçak boşaltıldı."

Olay yerinden canlı yayın yapan Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez, uçakta yaşanan olayları anlattı. 2 tane kaçak yolcunun uçağa bindiği söylenirken, sözkonusu isimler tespit edilerek indirildi. Ancak bir kadın yolcu kaçaklardan birinin uçağa paket bıraktığını belirtince uçakta panik yaşandı. Uçağı boşaltarak arama yapan güvenlik birimleri, herhangi bir sıkıntının olmadığını bildirdi.

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