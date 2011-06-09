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Spor

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN YARDIM KAMPANYASI İSTANBUL (A.A) 

09 Haziran 2011 22:21

-FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN YARDIM KAMPANYASI İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Fenerbahçe'nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, 7 yaşındaki İzmirli Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Fenerbahçe taraftarı Egemen Sarıer için kampanya başlattı.  Genç Fenerbahçelilerin ''www.gencfb.org'' sitesinden yapılan duyuruda, bakım gerektiren hastalıkla mücadele eden Egemen Sarıer için verilen hesap numaralarına bağış yapılması istendi. Egemen Sarıer'in hastalığı atlatması halinde Genç Fenerbahçeliler tarafından İstanbul'da ağırlanacağı belirtildi.   

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