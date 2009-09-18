T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli taraftarlardan logoya tepki!

Fenerbahçe taraftarları, UEFA logosu orta alana serilince, tribünlerden ıslıkla tepki gösterildi.

18 Eylül 2009 03:00

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe-Twente maçı öncesi Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi logosu orta alana serilince, ezeli rakip Galatasaray'ın renklerini hatırlattığı için tribünlerden ıslıkla tepki gösterildi.



Bu arada, iki takım da ısınmanın ardından maç için sahaya çıkarken tribünlerde açılan dev Türk Bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı renkli görüntüler oluşturdu.

Stat hoparlörlerinden Fenerbahçe 100. Yıl Marşı çalınırken maraton üst tribünde Türk Bayrağı, Türk Telekom üst tribünde de Fenerbahçe bayrağı açıldı.

Taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Migros kale arkası tribünü başta olmak üzere diğer bazı tribünlerde yer yer boşluklar göze çarptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24