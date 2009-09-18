Fenerbahçeli taraftarlardan logoya tepki!

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe-Twente maçı öncesi Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi logosu orta alana serilince, ezeli rakip Galatasaray'ın renklerini hatırlattığı için tribünlerden ıslıkla tepki gösterildi.





Bu arada, iki takım da ısınmanın ardından maç için sahaya çıkarken tribünlerde açılan dev Türk Bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı renkli görüntüler oluşturdu.

Stat hoparlörlerinden Fenerbahçe 100. Yıl Marşı çalınırken maraton üst tribünde Türk Bayrağı, Türk Telekom üst tribünde de Fenerbahçe bayrağı açıldı.

Taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Migros kale arkası tribünü başta olmak üzere diğer bazı tribünlerde yer yer boşluklar göze çarptı.