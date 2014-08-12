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Spor

Fenerbahçeli taraftarlardan Emenike'ye ırkçı saldırı

Fenerbahçe'nin Emenike'nin twitter'da paylaştığı bir fotoğraf üzerine, sarı-lacivertli taraftarlar, Nijeryalı futbolcuya ırkçı hakaretlerde bulundu

12 Ağustos 2014 00:15

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından tartışmalar bitmiyor. Emenike'nin, twitter'da paylaştığı bir fotoğraf sonrası, Nijeryalı futbolcuya ırkçı harekette bulunuldu.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe taraftarları Nijeryalı yıldıza yönelik çok ağır ifadeler kullandı. Emenike bu küfürlerin bazısına karşılık verdi. Hatta bazı kullanıcılardan Emenike'ye ırkçılık içeren "Pis zenci" benzeri ifadeler kullanırken, bazı kullanıcılar ise muz fotoğrafları göndererek Emenike'ye ırkçı saldırılarda bulundu.

Nijeryalı yıldız kendisine çok ağır küfür eden bir taraftara “gel bunu yüzüme karşı söyle” diyerek yanıt verdi.

Sadece Emenike’ye değil Fenerbahçe’nin diğer yıldızları da twitter’daki küfürlerden nasiplerini aldılar. Sarı-lacivertli futbolcular bu küfürlere karşılık vermezken kulübe kendilerine karşı yapılan hakaretleri bildirdiler.

 

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