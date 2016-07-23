Fenerbahçeli taraftarlar 'zarar verme riskleri yüksek' oldukları gerekçesiyle Monaco'ya alınmayacak

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Monaco maçına Fenerbahçeli taraftarların alınmayacağı duyuruldu. Duyuruda, Fenerbahçeli taraftarlar, ‘şiddet ve zarar verme riski yüksek grup’ olarak tanımlandı.

Fransa'ya bağlı özerk bir krallık olan Monaco'da hükümet tarafından alınan karara göre 2-3 Ağustos arasında ülkeye bireysel veya toplu şekilde Fenerbahçe taraftarları alınmayacak. 14 Temmuz'da Fransa'nın Nice kentinde yaşanan terörist saldırı ve son zamanda Avrupa'nın birçok yerinde yaşanan terör olayları sebebiyle bu kararın alındığı belirtilen resmi açıklamada "şiddet ve zarar verme riski yüksek" olarak tanımlanan Fenerbahçe taraftarının daha önceki Avrupa kupası maçlarında karıştığı olayların tekrarlanmasının önüne geçmek amacıyla böyle bir karar alındığı ifadelerine yer verildi.