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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar yola çıktı

ATA SELÇUK / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan Sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti

02 Kasım 2018 20:06

ATA SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan Sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu\'na hareket etti.
Ülker Stadyumu önünde saat 16:00\'da toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından organize edilen otobüslere bindi. 30 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu\'na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarlardan görüntüler
- Kontrol noktasından geçişler
- Taraftarları taşıyacak otobüslerden görüntüler
- Güvenlik önlemlerinden detaylar
- Detaylar

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