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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı maçı takip etmek için Vodafone Park'a ulaştı

01 Mart 2018 20:50

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı maçı takip etmek için Vodafone Park\'a ulaştı.
Yaklaşık 15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu\'nun önünde toplanarak yola çıkan taraftarlar, 17.30 civarında Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inerek stat önünde toplanan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından tek tek aranarak stada alınıyor.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Otobüslerin stada gelişi
- Taraftarların otobüslerden inişi
- Stat önünde taraftarların toplanması
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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