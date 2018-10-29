T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etmedi

"Cocu istifa etmeden, stattan ayrılmayız" Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi

29 Ekim 2018 01:57

\"Cocu istifa etmeden, stattan ayrılmayız\"

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin MKE Ankaragücü\'ne 3-1 yenilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi.
Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü\'nü konuk etti. Ülker Stadyumunda oynanan maçtan 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe\'de taraftarlar karşılaşma boyunca ve sonrasında Phillip Cocu\'ya tepki gösterdi. Mücadelenin bitmesine rağmen stadı terk etmeyen sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör Phillip Cocu\'yu istifaya davet etti.
Taraftarlar, Cocu istifa etmeden stattan ayrılmayacaklarını dile getirdiler.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKINDHAFenerbahçe MKE AnkaragücüSpor Toto Süper LigStadyumundaFenerbahçePhillip CocuMücadeleninTaraftarlar CocuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24