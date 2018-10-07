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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etmedi

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı terk etmedi

07 Ekim 2018 23:39

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Fenerbahçe\'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı terk etmedi.
Ülker Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç\'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü\'nde bulunan ve stadı terk etmeyen sarı lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Phillip Cocu\'yu da istifaya davet ettiler.
Başkan Ali Koç stattan henüz ayrılmazken, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi değerlendirdi.
Öte yandan bu tribünlerin önünde güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, taraftarlar da buna tepki göstererek, \"Terörist değiliz, taraftarız biz\" tezahüratlarında bulundu.

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