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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı

Fenerbahçe, kendi evinde 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup oldu

23 Şubat 2020 23:05

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası tesislere girdiği sırada takım otobüsüne saldırdı.

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Fenerbahçe’nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao’nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Takımın gelişini önceden beklemeye başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, istifa sloganları attı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi taşıyan otobüs tesislere geldiği sırada yumurtalı saldırıda bulundu.

 

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