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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi öncesi toplanmaya başladı

Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik beraberliğin rövanşında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı

19 Nisan 2018 20:21

Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2\'lik beraberliğin rövanşında Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Fenerbahçe\'de taraftarlar Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı.
Sarı lacivertli taraftarlar küçük gruplar halinde stat çevresinde toplanırken, yaptıkları tezahüratlar ile maça hazırlandı. Ayrıca taraftarlar stat çevresinde güvenlik güçleri tarafından aranırken, polis güçleri derbi öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarlardan detaylar
- Tezahüratlar
- Güvenlik güçlerinin taraftarları araması

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