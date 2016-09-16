Fenerbahçeli taraftarın bacağı koptu; Ukrayna'da 7 kişi gözaltında

Fenerbahçe ile Zorya Luhansk taraftarları arasında çıkan kavgada bir çok kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna basını dün geceki Avrupa Ligi maçının öncesinde ve sonrasında Odessa kentinde büyük taraftar olaylarının yaşandığını duyurdu. Türk taraftarın durumunun ağır olduğu belirtilirken, Ukrayna polisi yedi kişiyi olaylar nedeniyle gözaltına aldı.

Milliyet'in haberine göre, Deribasovskaya adlı caddede, 7 taraftarın oturanlara saldırdığı iddia edildi. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli olduğu belirtilen ve kimlikleri tanınamayan bu isimlerin hiçbir şey söylemeden ve sebepsiz bir şekilde saldırdığını savundu.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Molotof kokteyli ve sis bombası da attığı belirtilen grubun hareketleri üzerine olay yerine ambulans ve polisin geldiği bildirildi. 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bunların Türk taraftarlar olduğu, yaralı iki kişinin durumunun iyi olduğu, bir kişinin bacağının kırıldığı, aynı zamanda hematom sendromu yaşayan bu kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Arabaların camları kırıldı

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre 20 kişinin karıştığı ve çoğunun Ukraynalı taraftarlar olduğu kavga nedeniyle 7 kişi olaylar neticesinde gözaltına alındı. Ayrıca olaylar sırasında stat çevresi ile ara sokaklarda bir çok aracın hasar gördüğü ve camlarının kırıldığı belirtilerek, bu arabaların resimleri servis edildi.