T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli taraftarın bacağı koptu; Ukrayna'da 7 kişi gözaltında

6 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi

16 Eylül 2016 17:05

Fenerbahçe ile Zorya Luhansk taraftarları arasında çıkan kavgada bir çok kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna basını dün geceki Avrupa Ligi maçının öncesinde ve sonrasında Odessa kentinde büyük taraftar olaylarının yaşandığını duyurdu. Türk taraftarın durumunun ağır olduğu belirtilirken, Ukrayna polisi yedi kişiyi olaylar nedeniyle gözaltına aldı.

Milliyet'in haberine göre, Deribasovskaya adlı caddede, 7 taraftarın oturanlara saldırdığı iddia edildi. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli olduğu belirtilen ve kimlikleri tanınamayan bu isimlerin hiçbir şey söylemeden ve sebepsiz bir şekilde saldırdığını savundu.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Molotof kokteyli ve sis bombası da attığı belirtilen grubun hareketleri üzerine olay yerine ambulans ve polisin geldiği bildirildi. 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bunların Türk taraftarlar olduğu, yaralı iki kişinin durumunun iyi olduğu, bir kişinin bacağının kırıldığı, aynı zamanda hematom sendromu yaşayan bu kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Arabaların camları kırıldı

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre 20 kişinin karıştığı ve çoğunun Ukraynalı taraftarlar olduğu kavga nedeniyle 7 kişi olaylar neticesinde gözaltına alındı. Ayrıca olaylar sırasında stat çevresi ile ara sokaklarda bir çok aracın hasar gördüğü ve camlarının kırıldığı belirtilerek, bu arabaların resimleri servis edildi. 

ETİKETLER

FenerbahçeZorya Luhansk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24