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Spor

Fenerbahçeli taraftardan TFF protestosu 

Üzerinde "TFF İstifa'' yazılı siyah çelenk bırakıldı ve "Fenerbahçe Halktır" ,  "Halk Yenilmez" pankartları açıldı Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) -  Fenerbahçeli bir grup taraftar, tartışmalı hakem kararları ve disiplin cezaları nedeniyle Türkiye Futbol

07 Ekim 2017 18:57

Üzerinde \"TFF İstifa\'\' yazılı siyah çelenk bırakıldı ve \"Fenerbahçe Halktır\" ,  \"Halk Yenilmez\" pankartları açıldı

Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) - 

Fenerbahçeli bir grup taraftar, tartışmalı hakem kararları ve disiplin cezaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu\'nu (TFF) ve Başkan Yıldırım Demirören\'i protesto etti. Yaklaşık 50 kadar sarı lacivertli taraftar Riva\'da bulunan federasyon binası önüne gelerek Yıldırım Demirören ve yönetimini istifaya davet etti. Polisin güvenlik önlemleri eşliğinde federasyon binası önüne siyah çelenk bırakan taraftarlar daha sonra Riva\'dan ayrıldı. Taraftarların \"TFF İstifa\'\' yazılı siyah çelenk bıraktığı ve \"Fenerbahçe Halktır\" ile \"Halk Yenilmez\" pankartları açtığı görüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fenerbahçeli bir grup taraftarın görüntüsü
-Açılan pankartlar
-TFF istifa yazılı siyah çelenk
-Detaylar

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