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Spor

FENERBAHÇELİ TARAFTAR DESTEK İÇİN YÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

10 Temmuz 2011 22:32

-FENERBAHÇELİ TARAFTAR DESTEK İÇİN YÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile tutuklu olarak yargılanan yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'na destek için planladıkları yürüyüş başladı. Taraftar gruplarının organizasyonuyla planlanan, ancak hafta içinde yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan yürüyüş bu akşam gerçekleştirildi. Şaşkınbakkal'da Bağdat Caddesi üzerinde toplanan binlerce sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüşün başlamasını bekledi. Fenerbahçeli taraftarların oluşturduğu kalabalık, Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunarak, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na doğru yürüyüşe geçti.

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