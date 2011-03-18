-FENERBAHÇELİ TARAFTAR ARENA'DA İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam yapılacak derbi maça konuk Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerle geldi. Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu önünden ve Kadıköy Salıpazarı'ndan 50'er otobüsle hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında topluca Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya getirildi. Otobüslerin camlarının tamamen kırıldığı ve taraftarların tezahüratlar eşliğinde meşaleler yaktığı görülürken, trafikte sıkışmalar meydana geldi. Kırılan camlardan sarkan bazı taraftarlar, seyir halinde tehlike oluşturdu. Otobüslerle misafir takım tribününün önüne kadar getirilen sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra tribüne alındı. Biletsiz oldukları tespit edilen taraftarlar ise aynı otobüslere bindirilerek, stattan gönderildi. Bu arada güvenlik görevlileri, iki takım taraftarlarının bir araya gelmemesi için önlemler aldı.