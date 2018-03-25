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Spor

Fenerbahçeli Skrtel, ölümden döndü

Tecrübeli futbolcu herkesi korkuttu

25 Mart 2018 21:34

Royal Cup maçında Slovakya, Tayland'ı 3-2 mağlup ederken karşılaşmaya Skrtel'in başına gelenler damga vurdu.

İlk yarıda yakın mesafeden suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde kalan deneyimli savunmacı için derhal sağlık ekibi müdahale etti.

Dili yüzünden nefessiz kaldı

Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu bir süreliğine tıkaması nedeniyle bir süre nefessiz kaldı. Mart Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Karşılaşma bu olay nedeniyle bir süre duraklamasının ardından kaldığı yerden devam etti.

Slovakya Milli Takımı kaptanı, ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.

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