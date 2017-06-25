Fenerbahçeli Simon Kjaer'den ömürlük imza

Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunun başında Fransa'nın Lille takımından 7.65 milyon Euro'ya transfer olan Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Eline Gollert ile evlendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yayınlanan tebrik mesajı şöyle:

"Fenerbahçemizin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, uzun yıllardır birlikte yaşadığı ve 2 çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya’da evlendi.



Başkent Roma’da gerçekleştirilen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.



Çifte, bir ömür boyu mutluluk diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"